Помогите сделать анализ пьесы Пушкина "Пир во время чумы" очень прошу!! хороший анализ, по плану!! даю аж 32 б♥

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Пушкин изображает в "Пире во время чумы" человеческую душу в ее крайнем напряжении. Здесь причиной этого напряжения является неминуемая гибель от чумы, ожидающая человека, страх смерти. В пьесе показаны три пути преодоления этого страха смерти. Первый - религиозный путь - воплощен в образе священника, явившегося на "безбожный" пир, чтобы уговорить пирующих разойтись по домам и вернуться к вере в бога и смирению перед его неисповедимой волей. Второй путь избрали пирующие: они стараются забыться в вине, в любви, в веселых шутках, заглушить в себе страх, вовсе отвлечься от мыслей о смерти. По третьему пути идет председатель пира - Вальсингам. Его чувства полностью выражены в пропетой им песне - сочиненной целиком самим Пушкиным. Он не хочет отворачиваться от опасности. Он смотрит ей прямо в глаза - и побеждает страх перед гибелью силою человеческого духа. Он создает гимн в честь чумы, потому что чума и связанное с ней сознание неотвратимости смерти дает возможность смелому человеку измерить глубину своего духа, показать свою несокрушимую человеческую силу. :3