Укажите знак препинания , который необжодимо поставить на месте цифры 1 в предложении : Под этим Чертежом Биче нарисоала контурные фигуры 1 мою , Бутлера , комисара и Гардена .

Русский язык

Укажите знак препинания , который необжодимо поставить на месте цифры 1 в предложении : Под этим Чертежом Биче нарисоала контурные фигуры 1 мою , Бутлера , комисара и Гардена .

Автор: Гость