Укажите знак препинания , который необжодимо поставить на месте цифры 1 в предложении : Под этим Чертежом Биче нарисоала контурные фигуры 1 мою , Бутлера , комисара и Гардена .

Русский язык
Укажите знак препинания , который необжодимо поставить на месте цифры 1 в предложении : Под этим Чертежом Биче нарисоала контурные фигуры 1 мою , Бутлера , комисара и Гардена .
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Этот знак : 111111111
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