Как разобрать предложение : "Звук-это колебание воздуха"? срочно, помогите
Русский язык
Как разобрать предложение : "Звук-это колебание воздуха"? срочно, помогите
Ответ(ы) на вопрос:
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Звук-подлежащее колебание-сказуемое воздуха-дополнение(зависит от сказуемого)
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