Найти уравнение прямой, параллельной прямой и отсекающей от координатного угла т??еугольник площадью 3 кв. ед.

Математика
Найти уравнение прямой, параллельной прямой и отсекающей от координатного угла т??еугольник площадью 3 кв. ед.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+3у+1=0 , приведем к обычному виду уравнения прямой 3у=-2х-1 у=-2/3х -1/3 угловой коэффициент к=-2/3, так как прямые параллельны, то и искомое уравнение будет иметь к= -2/3, то есть  у = -2/3х + С  , С - свободный член Пусть KОM - треугольник, который отсекает прямая, К (0;у₁) - точка пересечения прямой и оси У, М (х₁;0)- точка пересечения прямой и оси Х, О (0;0) -точка начала координат при х=0    у₁ = -2/3 *0 +С,  у₁ = С при у=0    -2/3 х₁ = -С,       х₁ = 3/2С Sком = 3 кв.ед Sком = (у₁*х₁)/2 3/4 С²=3 С² = 4 С =2   и С=-2 Значит получим два таких уравнения: у = -2/3х +2 у = -2/3х - 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите знак препинания , который необжодимо поставить на месте цифры 1 в предложении : Под этим Чертежом Биче нарисоала контурные фигуры 1 мою , Б...
Ответить
Алгебра
Помогите решить пожалуйста 2x^2+8x+2=-4 2x^2+8x+2=-1 2x^2+8x+2=1,7
Ответить
География
Полуостров Камчатка является районом для современного вулканизма. Укажите одно положительное или одно отрицательно еследствие данного явления для ж...
Ответить
Математика
Номер 11 помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Помогите сделать анализ пьесы Пушкина "Пир во время чумы" очень прошу!! хороший анализ, по плану!! даю аж 32 б♥
Ответить