Нужно сочинение на тему:"что такое вежливость?"

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Вежливость – это очень важное качество человека. Это его способность выражать уважение, приятие других людей. Вежливость показывает уровень культуры и чувство собственного достоинства человека. Всегда по природе вежливы интеллигентные люди, которые ценят музыку, книги, уважают самих себя. Хорошие книги и занятия своим образованием тоже прибавляют искренней вежливости, потом что добавляют мудрости и разума. Если в человеке есть нотка духовности, искренней любви к окружающим – такой человек вежлив. Обычно вежливы счастливые люди, которых окружают близкие, дорогие им товарищи. Вежливы те, кто излучает радость, оптимизм, любовь и тепло. Те, кто не унывает и чувствует в себе силы, тоже обычно вежливы. Не стоит путать вежливость с непрямотой, когда человек не высказывает правды. Внешняя вежливость способна прикрывать скрытую злость, отчаяние. Просто не все люди приучены высказывать свою боль и ненависть, они скрывают ее под маской вежливости. Проблема вежливости заключается в том, что внешняя вежливость способна оказаться неискренней, за ней может не стоять никакой душевности и реального уважения. Для литературного примера можно взять героев «Мертвых душ». Пока помещики заинтересованы в личной выгоде, они вежливы и улыбчивы. Но попробуйте не оправдать их ожидания и материальные притязания! Вежливость человека вырастает в уважении к себе. Лично я становлюсь более уравновешенным и вежливым с людьми после того, как уединяюсь на какое-то время. Слушаю музыку, прогуливаюсь в одиночестве по местам, где красивая природа. Да и любая прогулка в тишине меня радует. Общение в кругу семьи и друзей тоже наполняет меня теплом и добродушием. Вежливость и сдержанность человека способны сослужить ему немалую службу в конфликтах, в трудных ситуациях. Даже спасти от чужой агрессии. По-настоящему сильный человек обычно вежлив. Хамят и скандалят те, кто не уверен в себе.