Какой объём газа выделяется при взаимодействие с расбавленой серной кислотой 20 г AL СОДЕРЖАЩЕГО 8% серебра?

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Дано: m(AI+Ag)=20г. ω%(Ag)=8% Vm=22,4л./моль -------------------------- V(газа)-? 1. Серебро не взаимодействует с разбавленной серной кислотой. 2. Определим массу серебра в смеси, где его 8%: m(Ag) =ω%(Ag) x m(AI +Ag)÷100%=8%× 20г÷100%=1.6г. 3. Определим массу чистого алюминия: m(AI)=m(AI +Ag) - m(Ag)=20г - 1,6г =18,4г. 4. Определим молярную массу алюминия и его количество вещества в 18,4г. M(AI)=27г./моль n(AI)=m(AI)÷M(AI)=18,4г.÷27г./моль=0,68моль 5. Запишем уравнение реакции взаимодействия разбавленной серной кислоты и алюминия: 2AI + 3H₂SO₄ = AI₂(SO₄)₃ + 3H₂ 6.Анализируем уравнение реакции: по уравнению реакции из 2моль алюминия образуется 3моль газа водорода. По условию задачи 0,68моль алюминия, значит количество водорода образуется: n(H₂) = 0.68моль х 3моль÷ 2моль=1,02моль 7. Определим объем водорода количеством вещества 1,02моль: V(H₂) =n(H₂)x Vm =1,02моль х 22,4л./моль=22,8л. 8. Ответ: при взаимодействии разбавленной кислоты с 20г. алюминия, содержащего 6% серебра образуется газ водород объемом 22,8л.