Функция задана формулой y=3x²-10x-8 1) найти y(1), y(2) 2) найти значение x, при которых y(x)=24
Математика
Функция задана формулой y=3x²-10x-8 1) найти y(1), y(2) 2) найти значение x, при которых y(x)=24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) у(1) = 3·1² - 10·1 - 8 = 3 - 10 - 8 = -15. у(2) = 3·2² - 10 · 2 - 8 = 12 - 20 - 8 = -16. 2) 3x² - 10x - 8 = 24 3x² - 10x - 32 = 0 D = 100 - 4·3·(-32) = 484 = 22² Ответ: -15, -16, 16/3, -2.
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