Помогите ответить на вопросы контурные карты 5 класс 1 отметьте на карте древнейшие районы земледелия и скотоводства и объясни почему древние люди выбрали именно эти территории для их развития 2 обозначьте места начала обработк...

История

Помогите ответить на вопросы контурные карты 5 класс 1 отметьте на карте древнейшие районы земледелия и скотоводства и объясни почему древние люди выбрали именно эти территории для их развития 2 обозначьте места начала обработки кости металлов а также начало использования глины как по-вашему почему это произошло именно в отмеченных вами регионах

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