Помогите ответить на вопросы контурные карты 5 класс 1 отметьте на карте древнейшие районы земледелия и скотоводства и объясни почему древние люди выбрали именно эти территории для их развития 2 обозначьте места начала обработк...
История
Помогите ответить на вопросы контурные карты 5 класс 1 отметьте на карте древнейшие районы земледелия и скотоводства и объясни почему древние люди выбрали именно эти территории для их развития 2 обозначьте места начала обработки кости металлов а также начало использования глины как по-вашему почему это произошло именно в отмеченных вами регионах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А у нас такого не было я просто тоже в 5 классе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
История
Выделите события Смутного времени (три варианта) призвание на царствование в Россию польского королевича Владислава захват поляками Торжка за...
Українська література