What do you like to do in winter? Что ты любишь делать осенью? Where do you skate in winter? Где ты катаешься з??мой? When do you ride your bike? Когда ты катаешься на велосипеде? Have you got a football? Ты умеешь играть в фут...

Английский язык
What do you like to do in winter? Что ты любишь делать осенью? Where do you skate in winter? Где ты катаешься з??мой? When do you ride your bike? Когда ты катаешься на велосипеде? Have you got a football? Ты умеешь играть в футбол? нужны ответы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.I like to play with my friends to snow .2.?.3.I ride my bike at summer.4.Yes,I have.
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