11•(1/2 m+3/7 n)решите пожалуйста

Математика
11•(1/2 m+3/7 n)решите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11(1/2 m+3/7 n)=11/2 m+33/7 n=5 1/2 m+4 5/7 n
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