Скажите пожалуйста тему рассказа "Касьян с Красивой Мечи?

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Рассказ «Касьян с Красивой Мечи» — одно из произведений И.С. Тургенева, входящих в его знаменитый цикл «Записки охотника». Повествование ведется от лица автора. Он едет в телеге с охоты. На пути им встречается похоронная процессия. Автор видит священнослужителя и деревенских жителей, которые на своих плечах несут гроб. А у русских существует поверье: повстречать на своем пути похороны – плохой знак. Спустя какое-то время возница тормозит лошадь и говорит, что у телеги повреждена ось. Попутно он замечает, что сегодня провожают в последний путь Мартына-плотника. Это он определил по женщинам, идущим за гробом. На сломанной телеге герои еле-еле доезжают до местечка с названием Юдины выселки. Это небольшая деревенька, состоящая всего-то из шести неказистых домишек. Здесь автор надеется раздобыть ось взамен так некстати сломавшейся. Но кажется, что деревня вымерла. В двух домах, куда заглянули герои, не обнаружилось ни души. Во дворе следующей избушки они видят дремлющего на солнце человека. Им оказывается карлик, худой, со смуглым лицом и карими глазками. Автор интересуется, можно ли в этих местах получить новую ось. Незнакомец в свою очередь спрашивает, не охотники ли перед ним. Автор подтверждает его догадку. Тогда карлик задает странные для автора вопросы: зачем они убивают божьих пташек и проливают невинную кровь? Карлик ни в какую не хочет помочь путникам с ремонтом телеги. Даже обещание заплатить не помогает. Наконец, после долгих уговоров, он соглашается проводить автора на вырубки. Подходит возница. Он приветствует карлика и называет его Касьяном. Рассказывает о похоронах Мартына и пеняет, что Касьян не смог исцелить беднягу. Доведя спутников до обещанной вырубки, карлик интересуется, в какую сторону те направятся дальше. Выяснив, что на охоту, напрашивается вместе с ними. Автор с удивлением и интересом наблюдает за странным попутчиком. Касьян идет быстро, подпрыгивает, как блоха, переговаривается с птицами и собирает какие-то травки. Долго они идут, а дичи все нет и нет. Но тут автор видит птицу и стреляет в нее. Выстрел попадает в цель, жертва падает на траву. Касьян ведет себя очень странно: застывает на месте, закрывает рукой глаза, бормочет о грехе. Далее повествование прерывается великолепной картиной среднерусской природы.