А и б решите пожалуйста.
Математика
А и б решите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)см^2 2)м^2 По моему так
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