дано трикутник авс у якого А( 0, -1, 1) В (-4,-1,-2) С(-3,-5,1). Знайти cos кута В
Алгебра
дано трикутник авс у якого А( 0, -1, 1) В (-4,-1,-2) С(-3,-5,1). Знайти cos кута В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BA=(0+4;-1+1;1+2)=(4;0;3) BC=(-3+4;-5+1;1+2)=(1;-4;3) cos ∠B=BA*BC/|BA|*|BC| BA*BC=4+9=13 |BA|=√4²+3² =√25=5 |BC|=√1²+(-4)²+3²=√26=5.1 13/25.5=0.51 cos ∠B=0.51
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