дано трикутник авс у якого А( 0, -1, 1) В (-4,-1,-2) С(-3,-5,1). Знайти cos кута В

Алгебра

дано трикутник авс у якого А( 0, -1, 1) В (-4,-1,-2) С(-3,-5,1). Знайти cos кута В

Автор: Гость