Чается уравнением когда от мотка провода отрезали 159 сантиметров осталось 841 сант??метра Какой длины был провод
Математика
Чается уравнением когда от мотка провода отрезали 159 сантиметров осталось 841 сант??метра Какой длины был провод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-159=841 x=841+159 x= 1000 см
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