На весах лежат апельсин и яблоко весы показывают 570 грамм Если положить на весы Ещ?? один апельсин то весы покажут 920 грамм Какова масса яблока?

Математика

На весах лежат апельсин и яблоко весы показывают 570 грамм Если положить на весы Ещ?? один апельсин то весы покажут 920 грамм Какова масса яблока?

Автор: Гость