На весах лежат апельсин и яблоко весы показывают 570 грамм Если положить на весы Ещ?? один апельсин то весы покажут 920 грамм Какова масса яблока?
Математика
На весах лежат апельсин и яблоко весы показывают 570 грамм Если положить на весы Ещ?? один апельсин то весы покажут 920 грамм Какова масса яблока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
920-570=350-весит апельсин 570-350=220 гр-весит яблоко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Ответьте пожалуйста. He (likes,like,liking)to play soccer. Объясните почему вы выбрали тот или и??ой ответ и скажите почему вы не выбрали ответ...