Чарівні дерева ростуть у чарівному саду. На кожному дереві росте або 6 грушок та 3 яблука або 8 грушок та 4 яблука. Загалом на чарівних деревах є25 яблук .Скільки грушок на чарівних деревах у саду
Математика
Чарівні дерева ростуть у чарівному саду. На кожному дереві росте або 6 грушок та 3 яблука або 8 грушок та 4 яблука. Загалом на чарівних деревах є25 яблук .Скільки грушок на чарівних деревах у саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У два рази більше, тобто 50 груш
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