Чарівні дерева ростуть у чарівному саду. На кожному дереві росте або 6 грушок та 3 яблука або 8 грушок та 4 яблука. Загалом на чарівних деревах є25 яблук .Скільки грушок на чарівних деревах у саду

Математика

Чарівні дерева ростуть у чарівному саду. На кожному дереві росте або 6 грушок та 3 яблука або 8 грушок та 4 яблука. Загалом на чарівних деревах є25 яблук .Скільки грушок на чарівних деревах у саду

Автор: Гость