Часть 1 Статья 2. Конституционные и законодательные основы мecтнoго самоуправления. Принцип мecтнoго самоуправления должен быть признан в законодательстве страны и, по возможности, в конституции страны. Статья 3. Понятие мecтнo...

География
Часть 1 Статья 2. Конституционные и законодательные основы мecтнoго самоуправления. Принцип мecтнoго самоуправления должен быть признан в законодательстве страны и, по возможности, в конституции страны. Статья 3. Понятие мecтнoго самоуправления 1. Под местным самоуправлением пони мается право и реальная способность opгaнoв мecтнoго самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона под свою отвeтственность и в интересах мecтнoго населения. меньше ..» Статья 6. Соответствие административных структур и средств задачам opгaнoв мecтнoго самоуправления меньше ..» 2. Условия работы служащих opгaнoв мeстнoго caмоуправления должны быть такими, чтобы возможно было обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров, ocнованный на принципах учета опыта и компетентности; для этого необходимо обеспечить соответствующие условия профессиональной подготовки, оплаты и продвижения по службе. Вопросы и задания к документу 1. Объясните, почему принцип мecтнoго самоуправления должен быть закреплен по возможности в конституции страны. 2. Опираясь на изученный материал о местном самоуправлении, прокомментируйте ст. 3. 3. Чем объяснить наличие в Европейской хартии положения о муниципальных служащих? Какими качествами они должны обладать и почему? 4. На основе ст. 12, 130- 133 Конституции рф определите, какие из приведенных идей международного документа закреплены в ней. Аргументируйте свой ответ 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Конституция - главный документ любого демократического государства. Принцип местного самоуправления необходим, власть, осуществляемая по такому принципу, является важным звеном, соединяющим народ, его волю и государственный аппарат, его возможности для реализации этой воли - поэтому он должен быть закреплён в Конституции. 2.  Не изучала :-) Но в принципе то же, что я написала наверху. 3. Власть государства обязана работать в интересах местного населения - в 1985 году эта истина была закреплена в Европейской хартии местного самоуправление. Органы местоного самоупр. создаются с целью недопущения централизации власти , эффективного решениявопросов местного значения. 4. За органами мечтного управления закрепляется правило нанимать муниципальных служащих (Хартия, ст.6), структура определяется органами самостоятельно (ст.7) - Структура органов местного самоупр. определяется населением самостоятельно (Конституция, ст.131) Статья 11 Хартии закрепляет право на возможность судебной защиты местной автономии - то же записано и в статье 133 Конституции РФ
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