Частное степеней замените степенью с тем же основанием:с в пятой разделить на с
Алгебра
Частное степеней замените степенью с тем же основанием:с в пятой разделить на с
Ответ(ы):
Гость:
с в пятой разделить на с c⁵/c=c⁵⁻¹=c⁴
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