Какую долю от общей площади материка занимает самое большое государство. Помогит?? пожалуйста !!!

География
Какую долю от общей площади материка занимает самое большое государство. Помогит?? пожалуйста !!!
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