Как разделить квадрат на 25 равных частей ? фото
Математика
Как разделить квадрат на 25 равных частей ? фото
Ответ(ы):
Гость:
Раздели квадрат на 5 частей по вертикали и 5 частей по горизонтали
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