Как разделить квадрат на 25 равных частей ? фото

Математика
Как разделить квадрат на 25 равных частей ? фото
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Раздели квадрат на 5 частей по вертикали и 5 частей по горизонтали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйсто: 3)7(х+6)=4(5х+4).
Ответить
Математика
Для прогулки пятиклассник наметил себе маршрут длиной 3 км. В момент, когда он прошел 16 намеченного пути, начался дождь. Сколько км прошел пятикла...
Ответить
Русский язык
Сложить предложения про грибы
Ответить
Русский язык
Выберите верный ответ. -ИШЬ является окончанием ... А)существительного женского ??ода Б) глагола II спряжения, 3 лица единственного числа нас...
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста всех распознать , но хотя бы большую часть)))))
Ответить