Выберите верный ответ. -ИШЬ является окончанием ... А)существительного женского ??ода Б) глагола II спряжения, 3 лица единственного числа настоящего времени В)глагола II спряжения 2 лица единственного числа настоящего или б...

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Выберите верный ответ. -ИШЬ является окончанием ... А)существительного женского ??ода Б) глагола II спряжения, 3 лица единственного числа настоящего времени В)глагола II спряжения 2 лица единственного числа настоящего или будущего времени Г) глагола прошедшего времени
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Правильный ответ под буквой Б)
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