Как вы понимаете слова Владимир создал новую систему управления страной
История
Как вы понимаете слова Владимир создал новую систему управления страной
Ответ(ы):
Гость:
Стал управлять страной по другому, не так как его предшественники
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ТОГО ПОБЛАГОДАРЮ ПОМОГИТЕ:Расстояние от пристани A до пристани B катер проплыл за 6 часов,а от пристани B до пристани A-за 7 часов.Скорость течения...
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машинах . каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 т овощей за один рейс . Сколько тонн овощей вы...