Как вы понимаете слова Владимир создал новую систему управления страной

История
Как вы понимаете слова Владимир создал новую систему управления страной
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Автор: Гость
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Гость:
Стал управлять страной по другому, не так как его предшественники
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