Почему у алюминия не происходит коррозия

Химия
Почему у алюминия не происходит коррозия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Алюминий не подвергается коррозии потому, что на его поверхности образуется прочная оксидная пленка. Она препятствует контакту с влагой и воздухом.
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