Помогите пожалуйста всех распознать , но хотя бы большую часть)))))
Обществознание
Помогите пожалуйста всех распознать , но хотя бы большую часть)))))
Ответ(ы):
Гость:
Екатерина вторая Петр первый сейчас еще что то поищу, вроде Путин есть
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