Укажите общую формулу нитрата, образованного химическим элементом с зарядом ядра +12 . Вот варианты ответов: 1) ЭNO3 2) Э(NO3)2 3) Э(NO3)3
Химия
Укажите общую формулу нитрата, образованного химическим элементом с зарядом ядра +12 . Вот варианты ответов: 1) ЭNO3 2) Э(NO3)2 3) Э(NO3)3
Ответ(ы):
Гость:
Химический элемент с зарядом ядра +12 это Mg, соответственно формула нитрата Mg(NO3)2 Ответ 2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ТОГО ПОБЛАГОДАРЮ ПОМОГИТЕ:Расстояние от пристани A до пристани B катер проплыл за 6 часов,а от пристани B до пристани A-за 7 часов.Скорость течения...