Укажите общую формулу нитрата, образованного химическим элементом с зарядом ядра +12 . Вот варианты ответов: 1) ЭNO3 2) Э(NO3)2 3) Э(NO3)3

Химия
Укажите общую формулу нитрата, образованного химическим элементом с зарядом ядра +12 . Вот варианты ответов: 1) ЭNO3 2) Э(NO3)2 3) Э(NO3)3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Химический элемент с зарядом ядра  +12 это Mg, соответственно формула нитрата Mg(NO3)2 Ответ 2)
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