Часто во время грозы возникают помехи которые искажают сигналы радиопередатчика. Объясните природу этих помех?
Физика
Часто во время грозы возникают помехи которые искажают сигналы радиопередатчика. Объясните природу этих помех?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возрастает напряженность электромагнитного поля, в точке приема, вокруг приемника телевизора, в сотни тысяч раз. Спектр грозового разряда имеет очень широкую полосу, и как правило его уровень многократно превосходит уровень полезного сигнала. Во входной цепи антенно-фидерного тракта происходит суммирование полезного сигнала и помехи, с дальнейшей обработкой в приемнике. На экране ТВ или громкоговорителя мы наблюдаем или слышим одновременно два сигнала, при чем сигнал помехи негативно влияет на полезный сигнал иначе говоря искажает его.
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