Часто во время грозы возникают помехи которые искажают сигналы радиопередатчика. Объясните природу этих помех?

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Возрастает напряженность электромагнитного поля, в точке приема, вокруг приемника телевизора, в сотни тысяч раз. Спектр грозового разряда имеет очень широкую полосу, и как правило его уровень многократно превосходит уровень полезного сигнала. Во входной цепи антенно-фидерного тракта происходит суммирование полезного сигнала и помехи, с дальнейшей обработкой в приемнике. На экране ТВ или громкоговорителя мы наблюдаем или слышим одновременно два сигнала, при чем сигнал помехи негативно влияет на полезный сигнал иначе говоря искажает его.