Часы со стрелками показывают 16 часов 45 минут через сколько минут минутная стрелка в 7 раз поравняется с часовой"
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Часы со стрелками показывают 16 часов 45 минут через сколько минут минутная стрелка в 7 раз поравняется с часовой"
Ответ(ы):
Гость:
Не понял, что значит "в 7 раз", но если имеется ввиду, что она семь раз пройдет возле часовой стрелки, тогда. 1 раз будет через 15 минут и это будет 17 часов. Следующие 6 раз будут уже по 60 минут ( за каждый час) и остановится на 23х часах( но это неважно) => 15+6*60 = 15+360 = 375 минут.
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