Упражнение 216 Помогите пожалуйста Даю 50 баллов

Геометрия
Упражнение 216 Помогите пожалуйста Даю 50 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
∠МАК и ∠NKA - односторонние при прямых ME и NF и секущей АК и ∠МАК + ∠NKA = 78° + 102° = 180°, следовательно ME || NF (по признаку параллельности прямых).∠KDA и ∠ADF- смежные, тогда ∠KDA + ∠ADF= 180°;48° + ∠ADF= 180°, т.е ∠ADF= 132°.Т.к. DE - биссектриса ADF, ∠1 = ∠EDF = 132° : 2 = 66°; т.к. ME || NF, ∠3 = ∠EDF = 66° (накрест лежащие).∠1 + ∠2 + ∠3 = 180° (сумма углов треугольника) или 66° + ∠2 + 66° = 180°, значит ∠2 = 48°.

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