Чем различаются рост и развитие организмов?

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Развитие (филос. ) – необратимое, направленное, закономерное изменение материи и сознания, их универсальное свойство, всеобщий принцип объяснения истории природы, общества и познания. Под развитием обычно понимают: увеличение сложности какой-либо системы; улучшение приспособленности к внешним условиям (например, развитие организма) ; увеличение масштабов явления (например, развитие вредной привычки, стихийного бедствия) ; количественный рост экономики и качественное улучшение её структуры; социальный прогресс. Развитие человека можно условно разделить на три составных части: физическое развитие (изменение массы тела, роста и т. д.) ; социальное развитие (изменение социального статуса) ; психосоциальное развитие (созревание и появление психических функций) . Современному понятию развития предшествуют: платоническое понятие развития как развертывания, посредством которого все возможности, с самого начала заложенные в зародыше, постепенно проявляются, приходят из имплицитного существования к эксплицитному механистическое понятие развития как совершенствования Историческое развитие является одной из основных проблем философии и методологии истории. Понятие исторического развития следует отличать как от телеологической идеи прогресса, так и от естественнонаучного понятия эволюции. , Рост - процесс увеличения какого-либо качества со временем. Качества могут быть как физическими (например, рост в высоту, прирост денег) , так и абстрактными (например, взросление человека, расширение системы и т.д