В матрице целых чисел произвольного размера определить минимальное число и его и??дексы

Информатика
В матрице целых чисел произвольного размера определить минимальное число и его и??дексы
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