В матрице целых чисел произвольного размера определить минимальное число и его и??дексы
Информатика
В матрице целых чисел произвольного размера определить минимальное число и его и??дексы
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Алюменевый шар был заряжен отрицательно.Его разрядили, и он стал электрически нейтральным.как изменилась масса шара?
Математика