Алюменевый шар был заряжен отрицательно.Его разрядили, и он стал электрически нейтральным.как изменилась масса шара?
Физика
Алюменевый шар был заряжен отрицательно.Его разрядили, и он стал электрически нейтральным.как изменилась масса шара?
Ответ(ы):
Гость:
Масса никак не изменилась, так как не одна физическая формула не описывает взаимодействие массы электронов(частиц) с массой огромных материальных объектов
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