Алюменевый шар был заряжен отрицательно.Его разрядили, и он стал электрически нейтральным.как изменилась масса шара?

Физика
Алюменевый шар был заряжен отрицательно.Его разрядили, и он стал электрически нейтральным.как изменилась масса шара?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Масса никак не изменилась, так как не одна физическая формула не описывает взаимодействие массы электронов(частиц) с массой огромных материальных объектов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
20 необычных фразеологизмов долго не употреблявшихся в нашей речи
Ответить
Математика
Вася пошел в школу в 6 лет. Сейчас ему исполнилось 9. В каком классе учится Вася?
Ответить
Геометрия
Катет треугольника равен a, а противоположный угол - альфа. Найдите биссектрису тр??угольника, проведённую из вершины прямого угла. (Сейчас прохо...
Ответить
Русский язык
СРОЧНО ПЖ Дополните схему нужными компонентами
Ответить
Физика
Тело массой 200 г брошено под углом 60 к горизонту со скоростью v0=8м.с. Определить имп??льс тела в верхней точке полета
Ответить