Вася пошел в школу в 6 лет. Сейчас ему исполнилось 9. В каком классе учится Вася?
Математика
Вася пошел в школу в 6 лет. Сейчас ему исполнилось 9. В каком классе учится Вася?
Ответ(ы):
Гость:
6 лет- 1 класс 7-2 класс 8-3 класс 9-4 класс Ответ по идеи в 4 классе
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