20 необычных фразеологизмов долго не употреблявшихся в нашей речи

Русский язык
20 необычных фразеологизмов долго не употреблявшихся в нашей речи
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Артист из погорелова театра Балбес стоеросовый Бальзаковский возраст Без руля и ветрил Гидра контрреволюции Гоняться за химерами Гоголем ходить Живота не жалеть И на старуху бывает проруха Кончен бал Куда Макар телят не гонял На свой аршин мерить Не заглянув в святцы, бить в колокола Одним росчерком пера От греха подальше От пуза Столыпинский галстук сума переметная ад кромешный до последнего патрона драть как сидорову козу
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