Человек идет,делая 2 шага в секунду.Длина шага 75 см .Выразите скорость человека в м??трах в секунду и в километрах в час
Физика
Человек идет,делая 2 шага в секунду.Длина шага 75 см .Выразите скорость человека в м??трах в секунду и в километрах в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75:2=32 Потом раздели на 3.6 чтобы найти м/с, и умножь на 3,6 чтобы найти км/с
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