Человек идет,делая 2 шага в секунду.Длина шага 75 см .Выразите скорость человека в м??трах в секунду и в километрах в час

Физика

Человек идет,делая 2 шага в секунду.Длина шага 75 см .Выразите скорость человека в м??трах в секунду и в километрах в час

Автор: Гость