Человек ростом 1,8м стоит на расстоянии 6м от столба, на котором висит фонарь на выс??те 7,2м. Найдите длину тени человека в метрах.

Алгебра
Человек ростом 1,8м стоит на расстоянии 6м от столба, на котором висит фонарь на выс??те 7,2м. Найдите длину тени человека в метрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. для начала составим рисунок к задаче *его можно увидеть на фото 2. составляем пропорцию к задаче: вс/км=са/ма 3. подставляем числа и получаем: 7.2/1.8=6+х/х 4. решаем пропорцию и получаем: 7.2х=(6+х)*1.8 7.2х=10.8+1.8х 7.2х-1.8х=10.8 5.4х=10.8х х=10.8/5.4 х=2 5. Ответ: 2 метра длина тени человека
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