Человек ростом 1.7 стоит на расстоянии 6 шагов от столба на котором висит фонарь .тень человека равна трем шагам .на какой высоте (в метрах)расположен фонарь?

Математика

Человек ростом 1.7 стоит на расстоянии 6 шагов от столба на котором висит фонарь .тень человека равна трем шагам .на какой высоте (в метрах)расположен фонарь?

Автор: Гость