Человек ростом 1.7 стоит на расстоянии 6 шагов от столба на котором висит фонарь .тень человека равна трем шагам .на какой высоте (в метрах)расположен фонарь?
Математика
Человек ростом 1.7 стоит на расстоянии 6 шагов от столба на котором висит фонарь .тень человека равна трем шагам .на какой высоте (в метрах)расположен фонарь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.7/x=3/9 x=(1.7*9)/3=5.1 ответ:5.1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Найдите все значения k, при каждом из которых уравнение х^2+3kx+9=0 имеет два равных действ. корня. Выручите пожалуйста!!
Математика
Математика
Если в бассейн вода будет поступать из двух труб одновременно, то он наполнится за 18 мин. А если только из первой, то за 30 мин. За сколько минут ...