Человек в минуту делает 15 вдохов поглащая зв каждый вдох 600 см3воздуха какую массу воздуха он вдыхает за час

Физика

Человек в минуту делает 15 вдохов поглащая зв каждый вдох 600 см3воздуха какую массу воздуха он вдыхает за час

Автор: Гость