Человек зевает, когда устает или ему скучно. Зевота-способ очистить организм от углекислого газа и пополнить его кислородом. При зевоте происходит глубокий вдох и быстрый выдох. На каких уроках и почему ты зеваешь?
Биология
Человек зевает, когда устает или ему скучно. Зевота-способ очистить организм от углекислого газа и пополнить его кислородом. При зевоте происходит глубокий вдох и быстрый выдох. На каких уроках и почему ты зеваешь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я зеваю на физкультуре, потому что устаю. Я зеваю на математике (или любрй другой предмет на котором тебе скучно), потому что мне скучно.
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