Человек зевает, когда устает или ему скучно. Зевота-способ очистить организм от углекислого газа и пополнить его кислородом. При зевоте происходит глубокий вдох и быстрый выдох. На каких уроках и почему ты зеваешь?

Биология

Человек зевает, когда устает или ему скучно. Зевота-способ очистить организм от углекислого газа и пополнить его кислородом. При зевоте происходит глубокий вдох и быстрый выдох. На каких уроках и почему ты зеваешь?

Автор: Гость