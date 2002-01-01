чем двухпоколенная семья отличается от трёхпоколенной ( 3 различия) Спасибо!
География
чем двухпоколенная семья отличается от трёхпоколенной ( 3 различия) Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двухпоколенные семьи, состоящие из брачной пары и их неженатых детей Трехпоколенные семьи по своей структуре чаще представлены брачной парой с детьми
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