Чем глаза синички напоминают бусинки

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Чем глаза синички напоминают бусинки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глаза синички маленькие круглые и чёрные
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