Чем испорчен рассказ одного умельца?как его исправить?Вставьте пропущенные буквы?! Надо уметь и старую вещь отремонтировать.Вот однажды я обновлял старинный буфет.А на нем сверху-два голубя.Один ц.лёх.нький ,а другой был без г...

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Чем испорчен рассказ одного умельца?как его исправить?Вставьте пропущенные буквы?! Надо уметь и старую вещь отремонтировать.Вот однажды я обновлял старинный буфет.А на нем сверху-два голубя.Один ц.лёх.нький ,а другой был без г.л.ова и без хвост.Неделю я над голубок провозился.Но .делал! (Не) отличишь от старого!

Автор: Гость