План характеристики климата любого материка. Помогите пожалуйста! !!!!!

Гость: Гость:

1.Австралия расположена относительно экватора - в южном полушарии, южный тропик пересекает почти посередине, расположена севернее южного полярного круга, относительно нулевого меридиана - в восточном полушарии. 2. Крайними точками материка являются: на севере — мыс Йорк 10° ю. ш. 142°в. д, на юге — мыс Саут-Ист-Кейп 43° ю. ш 146° ′ в.д. на западе — мыс Стип-Пойнт 26° ю. ш. 114° в. д. на востоке — мыс Байрон 28°37′58″ ю. ш. 154° в. д. Протяженность с севера на юг составляет около 3700 км, с запада на восток — около 4000 км, 3. Австралия расположена в пределах трёх основных тёплых климатических поясов Южного полушария: субэкваториального (на севере), тропического (в центральной части), субтропического (на юге). Только часть острова Тасмания находится в пределах умеренного пояса. 4. На западе и юге омывается водами Индийского океана. На севере и востоке водами Тихого океана. 5.. К югу от Австралии расположена Антарктида, на севере - Евразия, на западе - Африка, на востоке - Южная Америка, на северо - востоке Северная Америка. Можно указать , что Африка, Северная и Южная Америка расположены вдали от Австралии.