107решите плиииииз не 1 и 3
Алгебра
107решите плиииииз не 1 и 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) ( х^2+ ху + у^2) + ( х^2 - ху+ у^2) = х^2+ ху + у^2 + х^2 - ху+ у^2= 2х^2+ 2у^2 х^2+ ху + у^2 - х^2 - ху+ у^2= 2у^2 4) 8а + 9в - 10с + 9а - 10в + 11с = 17а- в + с 8а + 9в - 10с - 9а - 10в + 11с= -а-в+с
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