В детском было много игрушек ребята играли все вместе им было весело толко дима не играл он собрал около себя целую кучу игрушек и охранял их от детей мое! мое! -кричал он закрывая игрушки руками ему было скучно. подчеркнуть б...

Русский язык

В детском было много игрушек ребята играли все вместе им было весело толко дима не играл он собрал около себя целую кучу игрушек и охранял их от детей мое! мое! -кричал он закрывая игрушки руками ему было скучно. подчеркнуть буквы которые обозначают мягкость согласны звук

Автор: Гость