В детском было много игрушек ребята играли все вместе им было весело толко дима не играл он собрал около себя целую кучу игрушек и охранял их от детей мое! мое! -кричал он закрывая игрушки руками ему было скучно. подчеркнуть б...
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В детском было много игрушек ребята играли все вместе им было весело толко дима не играл он собрал около себя целую кучу игрушек и охранял их от детей мое! мое! -кричал он закрывая игрушки руками ему было скучно. подчеркнуть буквы которые обозначают мягкость согласны звук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Детском де ребята ре бя играли ли все се вместе ме те весело ве се Дима ди себя се бя охранял ня детей де те й кричал ри ча игрушки ки руками ми скучно ч
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