X^2+7,3x+2,1=0 решите уравнение разложив левую часть на множители способом группировки

Математика
X^2+7,3x+2,1=0 решите уравнение разложив левую часть на множители способом группировки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²+7,3x+2,1=0 x²+7x+0,3x+2,1=0 x(x+7)+0,3(x+7)=0 (x+7)(x+0,3)=0 x₁=-7    x₂=-0,3
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