Вы­пи­ши­те слово, пра­во­пи­са­ние ко­то­ро­го опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В отымённых при­ла­га­тель­ных, об­ра­зо­ван­ных от ос­но­вы на -Н при по­мо­щи суф­фик­са -Н-, пи­шет­ся НН». (23)Дев­чон­ка очень нерв­ни­ча­ла, вс...

Русский язык
Вы­пи­ши­те слово, пра­во­пи­са­ние ко­то­ро­го опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В отымённых при­ла­га­тель­ных, об­ра­зо­ван­ных от ос­но­вы на -Н при по­мо­щи суф­фик­са -Н-, пи­шет­ся НН». (23)Дев­чон­ка очень нерв­ни­ча­ла, всё за­ди­ра­ла на самый лоб свою пу­хо­вую шапку с длин­ны­ми ушами. (24)Не­мно­го по­го­дя она по­до­шла к Анне Ни­ко­ла­ев­не и ска­за­ла: — (25)Наши сей­час все в ки­нош­ку уде­рут, что-то надо де­лать! — (26)Не страш­но, — от­ве­ти­ла Анна Ни­ко­ла­ев­на, — зато оста­нут­ся самые от­вет­ствен­ные.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Длинными от длина, с помощью суффикса Н.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти значение выражения: корень квадратный из двух умножить на косинус угла минус 45 градусов
Ответить
Математика
Y дорівнює 2-2x обернена функція
Ответить
Химия
НУЖНО СЕЙЧАС!!!! МЫ НА УРОКЕ!!!!! ПЖЖЖЖЖ!!!! ИОННОЕ УРАВНЕНИЕ
Ответить
Геометрия
Стороны треугольника 5 см 7 см 9 см найти средние линии этого треугольника
Ответить
Химия
С 200 г 7% раствора серной кислоты может прореагировать оксид меди (ΙΙ) массой: 1)22,84 ?? 2)11,42 г 3)5,71 г 4)17,14 г. ответ обоснуйте пожал...
Ответить