Выпишите слово, правописание которого определяется правилом: «В отымённых прилагательных, образованных от основы на -Н при помощи суффикса -Н-, пишется НН». (23)Девчонка очень нервничала, вс...
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Выпишите слово, правописание которого определяется правилом: «В отымённых прилагательных, образованных от основы на -Н при помощи суффикса -Н-, пишется НН». (23)Девчонка очень нервничала, всё задирала на самый лоб свою пуховую шапку с длинными ушами. (24)Немного погодя она подошла к Анне Николаевне и сказала: — (25)Наши сейчас все в киношку удерут, что-то надо делать! — (26)Не страшно, — ответила Анна Николаевна, — зато останутся самые ответственные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинными от длина, с помощью суффикса Н.
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