Вы­пи­ши­те слово, пра­во­пи­са­ние ко­то­ро­го опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В отымённых при­ла­га­тель­ных, об­ра­зо­ван­ных от ос­но­вы на -Н при по­мо­щи суф­фик­са -Н-, пи­шет­ся НН». (23)Дев­чон­ка очень нерв­ни­ча­ла, вс...

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Вы­пи­ши­те слово, пра­во­пи­са­ние ко­то­ро­го опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В отымённых при­ла­га­тель­ных, об­ра­зо­ван­ных от ос­но­вы на -Н при по­мо­щи суф­фик­са -Н-, пи­шет­ся НН». (23)Дев­чон­ка очень нерв­ни­ча­ла, всё за­ди­ра­ла на самый лоб свою пу­хо­вую шапку с длин­ны­ми ушами. (24)Не­мно­го по­го­дя она по­до­шла к Анне Ни­ко­ла­ев­не и ска­за­ла: — (25)Наши сей­час все в ки­нош­ку уде­рут, что-то надо де­лать! — (26)Не страш­но, — от­ве­ти­ла Анна Ни­ко­ла­ев­на, — зато оста­нут­ся самые от­вет­ствен­ные.

Автор: Гость