Стороны треугольника 5 см 7 см 9 см найти средние линии этого треугольника

Геометрия
Стороны треугольника 5 см 7 см 9 см найти средние линии этого треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия равна полвине длины стороноы:** 2,5 3,5 4,5
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Стороны треугольника 5 см 7 см 9 см найти средние линии этого треугольника
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