Стороны треугольника 5 см 7 см 9 см найти средние линии этого треугольника
Геометрия
Стороны треугольника 5 см 7 см 9 см найти средние линии этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия равна полвине длины стороноы:** 2,5 3,5 4,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
С 200 г 7% раствора серной кислоты может прореагировать оксид меди (ΙΙ) массой: 1)22,84 ?? 2)11,42 г 3)5,71 г 4)17,14 г. ответ обоснуйте пожал...
Русский язык
Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательных, образованных от существитель...
Русский язык