Решить систему уравнений {2x+3y=7 {4x-5y=2

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Умножим 1 уравнение на 2 получим 4х+6y=14 теперь из первого вычтем второе, получим 6у+5у=14-2 11у=12 у=12/11, подставим у=12/11 в первое уравнение 2х+3*(12/11)=7 х=41/22