Решить систему уравнений {2x+3y=7 {4x-5y=2

Математика
Решить систему уравнений {2x+3y=7 {4x-5y=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножим 1 уравнение на 2 получим 4х+6y=14  теперь из первого вычтем второе, получим  6у+5у=14-2 11у=12 у=12/11, подставим у=12/11 в первое уравнение 2х+3*(12/11)=7 х=41/22
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