Составить сложные предложения из двух грамматических основ вода в реке разлилась и..., мы идем по улицам родного города и..

Русский язык
Составить сложные предложения из двух грамматических основ вода в реке разлилась и..., мы идем по улицам родного города и..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода в реке разлилась и , она хлынула в поля. Мы идем по улицам родного города и каждый человек кажется нам знакомым.
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