Определить склонение и падеж существительных жил в городе,сидят на поляне,запах полыни,говорил о товарище,думал о маме,шел по дороге,спал в постели,к нашей радости,тетрадь по математике,в доме у бабушки,запах степи,узнал о жизни.

Гость: Гость:

Жил в городе(Предл. П., 2 скл), сидят на поляне(Предл п., 1 скл.), запах полыни(род. П., 3 скл), говорил о товарище(Предл п, 2 скл), думал о маме(Предл п., 1 скл.), шел по дороге(Дат п, 1 скл.), спал в постели(Предл п., 3 скл), к нашей радости(Дат п, 3 скл.), тетрадь по математике(Дат. П., 1 скл.), в доме у бабушки(Предл п., 1 скл.), запах степи(род п, 3 скл), узнал о жизни(Предл п., 3 скл.) Вот так-то